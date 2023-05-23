Сама элегантность: Бородина в платье в пол с баской щегольнула на ковровой дорожке с молодым спутником

Бородина призналась, что собирается улететь в Турцию летом. Она всегда возит дочек на море. А ведущий премии Александр Рогов отметил, что образы телеведущей в последние годы впечатляют. Он не стал утаивать, что звезда его впечатлила.

Напомним, что после развода Бородина не говорит о личной жизни. Однако недавно она все же проболталась, что ее сердце занято.

Тем временем стало известно, что ТНТ и КВН помирились после двух лет войны и теперь вместе выпустят шоу с призом 10 млн рублей.