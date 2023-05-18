Муцениеце в кукольном платье в горох игриво обнажила свой упругий тыл: горячая девушка в спальне

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Многие смотрели сериал «Закрытая школа» с ее участием. Актриса развелась с Павлом Прилучным два года назад. Тогда она стала еще более востребованной. Артистка похудела и стала носить более смелые наряды. Более того, теперь она выступает на сцене в кабаре театре.
Уже несколько дней Агата находится в Сочи. Она снимается в новом проекте, но находит время на отдых. На этот раз актриса решила нарядиться для прогулки. Она покрасовалась в мини-платье в горох шоколадного цвета. Муцениеце стала игриво кружиться, засветив свои округлые прелести, а потом плюхнулась на кровать.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Агата. Ей адресовали сотни комплиментов. «Ну прям красотка», «Какая шикарная», «Куколка», «Ой, это прям горячо», «Ох, жаркая штучка», А вы умеете соблазнять«, «Ножки смотрятся эффектно», — стали писать в Сети.