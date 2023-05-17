«Внимание на мой подбородок»: Виктория Боня не стала скрывать, что перед Каннским фестивалем сделала «пластику»

Экс-звезда проекта «Дом-2» Виктория Боня обратила внимание во время Каннского фестиваля на свой преобразившийся подбородок.
Виктория призналась, что прибегла к пластической хирургии и сделала подтяжку шеи и нижней части лица. Из-за этого скулы, подбородок и овал лица Бони казались идеальными.
«Я сегодня королева джунглей. Это мой юбилейный, 10-й Каннский фестиваль», — заявила Виктория Боня.
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«Обратите внимание на мой подбородок. Какой овал стал после процедуры», — похвасталась Виктория в своем микроблоге.
Виктория Боня на Каннском фестивале. Фото: соцсети
Напомним, ранее 43-летняя Боня в юбке макси и кроп-топе появилась в Каннах.