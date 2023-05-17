«Внимание на мой подбородок»: Виктория Боня не стала скрывать, что перед Каннским фестивалем сделала «пластику»

Экс-звезда проекта «Дом-2» Виктория Боня обратила внимание во время Каннского фестиваля на свой преобразившийся подбородок.

Виктория призналась, что прибегла к пластической хирургии и сделала подтяжку шеи и нижней части лица. Из-за этого скулы, подбородок и овал лица Бони казались идеальными.

«Я сегодня королева джунглей. Это мой юбилейный, 10-й Каннский фестиваль», — заявила Виктория Боня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».