«Жена-то ревнует»: Бузова опровергла участие Тарасова в шоу «Новые звезды в Африке»

Телеведущая Ольга Бузова пожаловалась, что поклонники завалили ее сообщениями, что ее бывший муж-футболист Дмитрий Тарасов якобы собирается появиться в шоу «Новые звезды в Африке». Певице и телезвезде, которая ведет упомянутую передачу, такая «встреча» была бы совсем не мила.

«Впервые прокомментирую это, и поставим крест на Дмитрии Тарасове, - выступила Ольга в Telegram. - Вообще не знаю, кто распускает такие слухи и делает вбросы… Хотя знаю, и мы все знаем, статистика «блогера» сама себя не поднимет. Знайте, его приход в шоу - неправда!» «Или, возможно, кому-то нужен хайп на суперрейтинговом проекте? Дим, а можно придумать что-то более интересное? Использовать меня уже как-то моветон. Жена-то ревнует. А мы все знаем, как ты любишь им изменять».

Ведущая отметила, что события, которые сейчас происходят на шоу, интересные и без таких «замен на поле».

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Напомним, Бузова уже несколько раз обвиняла бывшего мужа в том, что он пиарится на ее имени.