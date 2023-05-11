Ольга Бузова эмоционально ответила «уставшему от ее лжи» Дмитрию Тарасову: «Ты никак успокоиться не можешь»

Ольга Бузова долго переживала после развода с Дмитрием Тарасовым. Спустя годы она призналась, что не стерпела его измену. Примечательно, что теперь телеведущая поет, снимается в новых проектах и путешествует. При этом у нее снова возник конфликт с экс-супругом.
На днях Тарасов снова заговорил о ней, обвинив звезду во вранье и хайпе на разводе. Он говорил, что «устал от ее лжи». Певица решила ответить на провокацию.
«Устал? Забудь мое имя навсегда. Просто навсегда. Ало-о-о, Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро «Мало половин» акапелло петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив — это воспоминания о бывшей жене.
У меня весь директ сообщениями на эту тему забит. А я свое прошлое, каким бы оно не было — я уважаю. Как можно жалеть о том, что нельзя изменить. Прошлое — это фундамент, на котором стоит настоящее и строится будущее. Без прошлого нет будущего», — заявила Бузова.
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Она также решила обратиться к руководству и спонсорам медийной футбольной лиги. Артистка напомнила, что знает, что такое медийный футбол, и в 2019 году даже играла с легендами футбола в Барселоне.