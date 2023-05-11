Ольга Бузова эмоционально ответила «уставшему от ее лжи» Дмитрию Тарасову: «Ты никак успокоиться не можешь»

Ольга Бузова долго переживала после развода с Дмитрием Тарасовым. Спустя годы она призналась, что не стерпела его измену. Примечательно, что теперь телеведущая поет, снимается в новых проектах и путешествует. При этом у нее снова возник конфликт с экс-супругом.

На днях Тарасов снова заговорил о ней, обвинив звезду во вранье и хайпе на разводе. Он говорил, что «устал от ее лжи». Певица решила ответить на провокацию.