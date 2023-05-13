Дмитрий Тарасов признался, что самого начала не доверял Ольге Бузовой: «Мы заключали брачный договор»

Звездная пара Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой распалась после 4 лет брака еще в 2016 году. Но споры между их фанатами до сих пор не утихают.

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Некоторые считают, что в разводе виновата Анастасия Костенко. Хотя сам футболист это отрицает. Другие винят плотный график Ольги Бузовой. А возможно, дело вовсе не в новой женщине или отсутствии времени друг на друга. Ведь в паре не было самого главного — доверия.

В одном из своих последних интервью Тарасов отметил, что никогда до конца не был уверен в бывшей жене. Поэтому он перед свадьбой предложил Бузовой подписать брачный контракт. А вот Анастасия Костенко как-то сразу расположила к себе. Поэтому с новой женой футболист не стал заключать никаких дополнительных соглашений.

«С Ольгой мы заключали брачный договор. Потому что у нас изначально не было доверия. <...> А Насте я поверил, поэтому ответ на ваш вопрос – да, с ней у нас все пополам», – сказал Тарасов.

Источник: lady.mail.ru