«Это ее страна»: почему Алле Пугачевой не запрещают появляться в России

Исполнительнице Алле Пугачевой никогда не запретят въезжать на территорию РФ. Такое мнение сложилось у музыкального критика Сергея Соседова.

По словам Соседова, Пугачева оказалась невостребованной в Израиле. Однако резких высказываний против родины Примадонна не делала. Поэтому запрет на въезд ее не коснется.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».