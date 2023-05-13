«Это ее страна»: почему Алле Пугачевой не запрещают появляться в России

Исполнительнице Алле Пугачевой никогда не запретят въезжать на территорию РФ. Такое мнение сложилось у музыкального критика Сергея Соседова.
По словам Соседова, Пугачева оказалась невостребованной в Израиле. Однако резких высказываний против родины Примадонна не делала. Поэтому запрет на въезд ее не коснется.
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«Если поднимать тему с ее возвращением в Россию – поездками «туда-сюда», я считаю, она вправе это делать. Это ее страна, я не помню, чтобы она «толкала» антироссийские речи и лозунги, поэтому ей не могут запретить посещать Россию, – отметил Соседов в беседе с vm.ru.
Сергей Соседов считает, что Алла Пугачева приезжала на похороны модельера Валентина Юдашкина с целью напомнить о себе.
Напомним, ранее Пугачева не стала задерживаться в Грязи после похорон Юдашкина.