Загорелая и посвежевшая: 55-летняя Валерия в платье с декольте отметилась с Пригожиным в Дубае

На этот раз Валерия смогла отдохнуть. Она провела время с Пригожиным в Дубае. Певица щегольнула на дорогом курорте в сарафане персикового цвета с глубоким декольте. Соломенная шляпка и мини-сумка дополнили образ. Артистка выгодно подчеркнула достоинства своей фигуры. Она успела загореть.

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