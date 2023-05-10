Загорелая и посвежевшая: 55-летняя Валерия в платье с декольте отметилась с Пригожиным в Дубае

Валерия. Фото: соцсети звезды

Певица провела несколько дней на дорогом курорте.

Валерия уже давно выступает на сцене. Она в мае с размахом отметила свое 55-летие. В честь этого события ее даже поздравили на шоу «Маска». Иосиф Пригожин устроил жене сюрприз, спрятавшись в костюме Авокадо. Примечательно, что также она дала юбилейный концерт в Москве, пригласив на него звездных коллег.

На этот раз Валерия смогла отдохнуть. Она провела время с Пригожиным в Дубае. Певица щегольнула на дорогом курорте в сарафане персикового цвета с глубоким декольте. Соломенная шляпка и мини-сумка дополнили образ. Артистка выгодно подчеркнула достоинства своей фигуры. Она успела загореть. 

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Валерия. Фото: соцсети звезды

«Спасибо за гостеприимство. Жаль, что визит получился в этот раз совсем мимолетным, но после последних супернапряженных месяцев хоть немного перевести дух было просто необходимо. Очень надеемся вернуться», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы так хорошо выглядите, я бы тоже хотела не стариться», «Посвежела», «Какой шикарный наряд», — стали писать в Сети.

 

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети звезды

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