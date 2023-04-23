«Как она меня ждала!»: Валерия показала, как подросшая внучка в платье с рюшами радовалась на ее концерте

Валерия является одной из самых известных артисток в России. Она продолжает выпускать новые песни и давать концерты. Недавно певица отметила свое 55-летие. Она дала концерт в Москве, на котором сменила несколько образов. Ее пришли поддержать близкие и коллеги. В зале оказалась даже внучка звезды Селин.
Примечательно, что малышку нарядили в белое платье с рюшами. Она сидела с нетерпением ждала появления бабушки на сцене. Раньше Селин даже пела ее песни дома, поэтому на концерте подпевала Валерии.
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«Наша кнопочка вчера первый раз была на концерте. Это видео снято до моего выхода на сцену. Как она меня ждала! И, как видите, Селинка анонсировала нашу первую песню в программе. Сладкая наша. Так получилось, что в первом блоке спела все её любимые песни, и она поехала домой», – написала звезда.