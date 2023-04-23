«Как она меня ждала!»: Валерия показала, как подросшая внучка в платье с рюшами радовалась на ее концерте

Примечательно, что малышку нарядили в белое платье с рюшами. Она сидела с нетерпением ждала появления бабушки на сцене. Раньше Селин даже пела ее песни дома, поэтому на концерте подпевала Валерии.

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