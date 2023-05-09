«Я готова»: Ольга Бузова вцепилась в коляску, гуляя с малышом в Цюрихе

На этот раз Ольга облачилась в брюки палаццо и майку. Она провела последний день отпуска в Цюрихе. Там артистка встретила подругу, которая доверила ей ребенка. Она сразу вцепилась в коляску и гуляла, грациозно вышагивая. Подруга отметила, что ей идет роль мамочки.

«Я готова», – заявила звезда.

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