«Я готова»: Ольга Бузова вцепилась в коляску, гуляя с малышом в Цюрихе

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает много работать. Телеведущая снимается в новых проектах и дает концерты. Она мечтает о семье и много лет ищет жениха. Артистка за последний год поправилась. При этом она носит женственные наряды. Звезда теперь интригует фанатов, демонстрируя кольцо на пальце.
На этот раз Ольга облачилась в брюки палаццо и майку. Она провела последний день отпуска в Цюрихе. Там артистка встретила подругу, которая доверила ей ребенка. Она сразу вцепилась в коляску и гуляла, грациозно вышагивая. Подруга отметила, что ей идет роль мамочки.
«Я готова», – заявила звезда.
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Поклонники поразились тому, как Ольга жаждет стать мамой. Она потом запечатлелась с малышом на руках.
«Ну это точно лучшее, что было», «Вам нужно стать мамой», «Жениха ищи», «Да, сразу другое лицо», «Время тикает», «Ну неужели задумалась», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды