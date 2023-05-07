Ольга Бузова уже больше 18 лет строит карьеру. Она стала известной телеведущей. Также блондинка дает концерты. зачастую она щеголяет в откровенных нарядах. Однако в 37 лет ей сложно держать себя в форме. Она не скрывает, что поправилась за последний год. Это звезде не мешает оголяться.
Примечательно, что Ольга устроила себе отпуск. На этот раз решила оторваться на Кипре. Она в шортиках решила потанцевать на улице. При этом телеведущая сняла футболку, обнажив свою прелести. Бузова козырнула своим подтянутым животом и стройными ногами.
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И потом Ольга искупалась в море. Ей захотелось освежиться. Артистка взяла и руками выпятила свою грудь. Однако в лифчике не по размеру ее прелести просто вывалились снизу. Блондинка показала свои формы во всей красе.
Поклонники были ошарашены. Многие отметили, что у звезды нет скромности. «Я не понимаю, зачем так носить верх купальника? Ну это же не красиво», «Лифчик маловат», «Купи на размер больше купальник, не позорься», «Мужиков привлекает, как может», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды