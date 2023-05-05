«С очень красивыми женщинами»: Виктория Боня захотела заменить Tinder собственным клубом для знакомств

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня заявила, что готова создать отечественный аналог зарубежного приложения для знакомств Tinder.

Боня отметила, что давно хотела создать клуб, где можно будет найти спутника жизни. И теперь, по мнению Виктории, наступило отличное время для реализации ее проекта. После заявления Tinder об уходе из России Боня приняла решение выступить в роли свахи.

«Жалеть будут не россияне, а Tinder! Он потеряет аудиторию с очень красивыми женщинами», – заявила Боня.

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