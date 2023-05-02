«Нужен нормальный сервис»: в Госдуме хотят создать федеральный проект по борьбе с одиночеством

Пара. Фото: Global Look Press 

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой.

Стало известно, что в Госдуме хотят увеличить шансы россиян найти вторую половинку.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил заменить привычное для многих приложение для знакомств Tinder российским аналогом. 

«Уход «Тиндера» – небольшая потеря. Развлекательных сервисов знакомств у нас предостаточно. Но России давно нужен федеральный проект по борьбе с одиночеством», – заявил эксперт.

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«Нужен нормальный сервис для серьезных знакомств. С верификацией, чтобы отсеивать женатых, аферистов и осужденных за насильственные преступления», – процитировали Даванкова в ria.ru.

Напомним, ранее Милош Бикович впервые рассказал, в каких отношениях остался с Аглаей Тарасовой после окончания романа.

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