«Нужен нормальный сервис»: в Госдуме хотят создать федеральный проект по борьбе с одиночеством

Стало известно, что в Госдуме хотят увеличить шансы россиян найти вторую половинку.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил заменить привычное для многих приложение для знакомств Tinder российским аналогом.

«Уход «Тиндера» – небольшая потеря. Развлекательных сервисов знакомств у нас предостаточно. Но России давно нужен федеральный проект по борьбе с одиночеством», – заявил эксперт.

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