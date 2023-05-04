«Близняшки колыхаются, как желе»: Валя Карнавал в тонкой майке засветила свои «сладкие холмики» на прогулке

Валя Карнавал прославилась несколько лет назад, когда стала снимать ролики для соцсетей. Популярной артистки росла. В итоге она стала одной из самых популярных персон в России. Теперь блондинка готовится к свадьбе с Сашей Стоуном. При этом она продолжает носить смелые наряды и публиковать пикаетные видео.
На этот раз Валя приехала на курорт. Она не скрывает, что в свой 21 год уже работает над внешностью. Блогерша любит экспериментировать с имиджем, а за последние несколько месяцев она сильно похудела. На новых кадрах блондинка гуляла с подругой. Она облачилась в тонкую майку и шорты. Карнавал не прикрыла декольте, засветив колыхающуюся грудь.
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Поклонники были взбудоражены. Многие отметили, что давно не видели Валю в летних нарядах. А торчащий купальник из-под одежды придал изюминку. «Ну вот и чикуля», «Какая стройняшка», «А грудь никуда не делась! Вот везет», «Лифчик не выдерживает такого веса», «Близняшки колыхаются, как желе», — написали подписчики.