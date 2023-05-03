«Долго боролся за жизнь»: Лариса Долина назвала смерть Валентина Юдашкина невосполнимой потерей

На этот раз Долина приехала в Кремль, где состоялся концерт «Спасибо за верность, потомки»; там побывал и корреспондет сайта Teleprogramma.pro. Певица поделилась своими воспоминаниями о Юдашкине.

«Конечно, невосполнимая потеря. Он был чудесным человеком. Ему всегда все нравилось. С болезнью боролся до последнего. Он долго боролся за жизнь», – сказала артистка.

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Напомним, что похороны Юдашкина назначены на 6 мая. Кутюрье найдет свой последний приют на Троекуровском кладбище.