«Недавно я зашел в гримерку, а там!»: SHAMAN признался, что подружился с теми, кого раньше видел лишь по ТВ

Ярослав рассказал, что и 9 мая будет работать. У него запланирован концерт в Екатеринбурге.

«А у нас вообще, когда я был маленьким, была традиция. Мы шли на стадион, и я там выступал. Я выступал с самого раннего детства. А потом мы шли смотреть салют», — отметил певец.

Однако за последнее время многое все же поменялось в его жизни. Артист признался, что познакомился с новыми людьми из шоу-бизнеса.

«Недавно я зашел в гримерку, а там! Григорий Лепс, Олег Газманов, Александр Розенбаум! То есть те люди, которых я видел только по телевизору, теперь я с ними общаюсь», — поделился Ярослав.

Певец отметил, что теперь общается с коллегами и даже порой пьет с ними чай в гримерке.

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