«Недавно я зашел в гримерку, а там!»: SHAMAN признался, что подружился с теми, кого раньше видел лишь по ТВ

Ярослав Дронов, который известен под своим сценическим именем SHAMAN, продолжает покорять шоу-бизнес. Он регулярно дает концерты и выпускает новые песни. Артист ранее признавался, что у него порой нет выходных даже в праздники.
3 мая он приехал в Кремль, где выступил на концерте «Спасибо за верность, потомки». В центр событий побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
Ярослав рассказал, что и 9 мая будет работать. У него запланирован концерт в Екатеринбурге.
«А у нас вообще, когда я был маленьким, была традиция. Мы шли на стадион, и я там выступал. Я выступал с самого раннего детства. А потом мы шли смотреть салют», — отметил певец.
Однако за последнее время многое все же поменялось в его жизни. Артист признался, что познакомился с новыми людьми из шоу-бизнеса.
«Недавно я зашел в гримерку, а там! Григорий Лепс, Олег Газманов, Александр Розенбаум! То есть те люди, которых я видел только по телевизору, теперь я с ними общаюсь», — поделился Ярослав.
Певец отметил, что теперь общается с коллегами и даже порой пьет с ними чай в гримерке.
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SHAMAN. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также SHAMAN признался, что у него теплые отношения с поклонниками. Они часто делают для него сюрпризы, стараются удивить.