Самочувствие отличное: Евгения Петросяна выписали из клиники

За здоровье 77-летнего Евгения Вагановича Петросяна можно не волноваться. После информации о госпитализации звезды юмора от 1 мая появилась новость о том, что 3 мая он благополучно выписался из клиники и чувствует себя прекрасно.

«Отлично, — сказал народный артист журналисту ТАСС, отвечая на вопрос о своем самочувствии. — Плановую проверку закончил».

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Юморист настаивает, что, вопреки сообщениям в СМИ, это была не экстренная госпитализация, а плановое медицинское обследование.