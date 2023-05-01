Умалчивает правду! Что на самом деле произошло с Евгением Петросяном

В понедельник, 1 мая, стало известно, что в Москве экстренно госпитализировали Евгения Петросяна. Однако через какое-то время юморист поспешил опровергнуть новость. Мол, был просто на плановом обследовании.

Однако источники сообщают, что Петросяну действительно стало плохо, в больницу он приехал на скорой. По предварительным данным, артисту проводили стентирование. Возможно, что-то с клапаном сердца.

Юморист не хочет рассказывать поклонникам подробности. Может, сделает это попозже.

Желаем здоровья Евгению Вагановичу!

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