Как выглядел Юдашкин незадолго до смерти: сильно похудел, вены проступили на руках

Причиной смерти, по информации Mash, стал прогрессирующий рак. Семь лет назад был обнаружен рак почки, а потом метастазы быстро распространились по всему организму.

Юдашкин прошел несколько курсов химиотерапий, пережил несколько хирургических вмешательств, лечился в лучших клиниках. При этом он продолжал работать.

Этой весной модельер ездил в Израиль к маме и Алле Пугачевой. Он также навещал дочку Галину и внуков в Дубае. В апреле маэстро появлялся на публике. Он сильно похудел. Его волосы стали седыми. На лице провисла кожа, а на руках проступили вены.

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