Как выглядел Юдашкин незадолго до смерти: сильно похудел, вены проступили на руках

Валентин Юдашкин был одним из самых известных модельеров в России. В нарядах, которые он создавал ходили артисты и спортсмены. Аллы Пугачева много лет выступала в платьях-балахонах, которые он для нее шил.
Однако последние годы кутюрье боролся с онкологическим заболеванием. Несмотря на то, что родные говорили об улучшении его самочувствия, 2 мая он умер, находясь в больнице.
Причиной смерти, по информации Mash, стал прогрессирующий рак. Семь лет назад был обнаружен рак почки, а потом метастазы быстро распространились по всему организму.
Юдашкин прошел несколько курсов химиотерапий, пережил несколько хирургических вмешательств, лечился в лучших клиниках. При этом он продолжал работать.
Этой весной модельер ездил в Израиль к маме и Алле Пугачевой. Он также навещал дочку Галину и внуков в Дубае. В апреле маэстро появлялся на публике. Он сильно похудел. Его волосы стали седыми. На лице провисла кожа, а на руках проступили вены.
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Валентин Юдашкин. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены тому, что Юдашкину резко стало плохо. Все надеялись, что он победит недуг. Однако, к сожалению, врачам не удалось его спасти. Пока неизвестно, когда пройдут похороны. Также неизвестно, приедет ли с ним простится Алла Пугачева, которая находится в Израиле. Их связывала многолетняя дружба.
Марина Юдашкина и Валентин Юдашкин. Фото: соцсети звезды