Евгений Петросян госпитализирован в Москве

«Сейчас 77-летнего Петросяна обследуют для установки точного диагноза», — пишут авторы Telegram-канала Mash.

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По другим данным, юморист упал дома, так как стало плохо с сердцем. Однако подробности случившегося Брухунова не рассказала. Также сам Петросян тоже не выходил на связь с поклонниками.

Напомним, что у пары подрастает сын Ваган, которому недавно исполнилось три года.