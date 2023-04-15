Редкие семейные кадры: Петросян предстал с подросшим сыном на руках и Брухуновой у храма накануне Пасхи

Евгений Петросян уже давно стал известным юмористом. Он продолжает давать концерты. Уже около трех лет артист счастлив в браке с Татьяной Брухуновой, которая также является его концертным директором. Пара редко выходит в свет вместе. У них растет сын Ваган, который стал отрадой для супругов.
На этот раз Петросян провел день с семьей. 15 апреля он посетил храм Николая Чудотворца. Юморист запечатлелся с женой, которая облачилась в черное пальто, косынку и туфли «Мэри Джейн». В руках она держала корзинку с пасхальными яйцами. Евгений Ваганович взял на руки подросшего сына. Мальчик выглядел стильно в брюках, клетчатой куртке и алой шапке.
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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились редкими семейными кадрами. Многие отметили, что Петросян выглядит на фото особенно счастливым. «Какие вы хорошие», «Какие вы классные!! Евгений Ваганович вообще бомба!», «Ой, какие вы чудесные!», «Любование для глаз», «Прекрасное фото чудесной семьи. Пусть это счастье длится вечность», — стали писать подписчики.
Татьяна Брухунова с сыном. Фото: соцсети звезды