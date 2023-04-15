Редкие семейные кадры: Петросян предстал с подросшим сыном на руках и Брухуновой у храма накануне Пасхи

На этот раз Петросян провел день с семьей. 15 апреля он посетил храм Николая Чудотворца. Юморист запечатлелся с женой, которая облачилась в черное пальто, косынку и туфли «Мэри Джейн». В руках она держала корзинку с пасхальными яйцами. Евгений Ваганович взял на руки подросшего сына. Мальчик выглядел стильно в брюках, клетчатой куртке и алой шапке.

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