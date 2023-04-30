Нюша в мини-платье едва прикрыла бедра на премии: блеснула формами и модным маникюром

Нюшауже больше 15 лет выступает на сцене. Армия ее поклонников только растет. Певица успела стать женой Игоря Сивова и родить двоих детей. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Уже год артистка живет в Дубае, но недавно она приехала в Москву. Звезда активно занимается спортом и готовится к новым концертам.
На этот раз Нюша отправилась на премию FB «Женщина года». Она выбрала нежный образ для такого случая. Певица облачилась в мини-платье розового цвета с пышными рукавами и декольте. Наряд позволил ей сделать акцент на загорелые ноги и продемонстрировать изящные бедра во всей красе.
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Поклонники были сражены образом звезды. Многие не удивились, что Нюша получила заветную награду. Она также засветила длинные и яркие ногти. Примечательно, что такой маникюр в тренде. «Ну хороша», «Платье не так прекрасно, как ваша фигура», «Молодая мама дает жару», «Коротковат наряд?», «Ох, ну что за прелесть», «Так идет этот цвет», «Бедра шикарные», — стали писать в Сети.
Нюша. Фото: соцсети звезды