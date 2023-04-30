Нюша в мини-платье едва прикрыла бедра на премии: блеснула формами и модным маникюром

На этот раз Нюша отправилась на премию FB «Женщина года». Она выбрала нежный образ для такого случая. Певица облачилась в мини-платье розового цвета с пышными рукавами и декольте. Наряд позволил ей сделать акцент на загорелые ноги и продемонстрировать изящные бедра во всей красе.

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