Нюша в тугих шортах козырнула «сочной» фигурой: оголила свои «бугры страсти» в спальне

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она недавно начала готовится к новым концертам. Семейная жизнь поставила ее творчество на паузу. Однако теперь артистка занимается спортом и шьет костюмы для выступлений. Уже год она живет в Дубае, но приезжает в Москву, чтобы появится на значимых мероприятиях.
На этот раз Нюша начала утро с тренировки. Она поделилась пикантным фото. Певица решила козырнуть фигурой в мини-шортиках и топике. Она продемонстрировала округлости своей фигуры. Артистка игриво высунул язык. Она повернулась к камере так, что не скрыла пышные полушария груди.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Игривая шалунья», «Ну как круто выглядит», «Фигурка сочная», «Выглядит так, словно кого-то дразнит», Когда в самом соку«, «Мамасита! Это огонь». «Орех на месте», — стали писать подписчики.