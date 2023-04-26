В королевском цвете: Кети Топурия в корсете и самых модных брюках сезона козырнула идеальной фигурой

Кети Топурия на публике всегда предстает в актуальных нарядах. Певица смогла сохранить стройность в свои 36 лет.
26 апреля Кети с самого утра поехала на мероприятия, чтобы выступить. Она даже успела приготовить наряд и сделать макияж с акцентом на глаза. Певица не скрывала, что встать рано было сложно, поэтому выступление она назвала «утренником». Топурия покрасовалась в корсете и остромодных брюках палаццо. Наряд выгодно подчеркнул ее фигуру. Она приготовилась петь с группой «А’Студио».
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Поклонники были сражены тем, в какой форме находится звезда. Многие осыпали Кети комплиментами. «Ого, какой шик», «Костюм, как всегда, эффектный», «Просто фея», «До чего красивая», «Ох, какая вы красотка», «А можно купить костюм вместе с вашей фигурой?», «Королевский цвет», — стали писать подписчики.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды