В королевском цвете: Кети Топурия в корсете и самых модных брюках сезона козырнула идеальной фигурой

26 апреля Кети с самого утра поехала на мероприятия, чтобы выступить. Она даже успела приготовить наряд и сделать макияж с акцентом на глаза. Певица не скрывала, что встать рано было сложно, поэтому выступление она назвала «утренником». Топурия покрасовалась в корсете и остромодных брюках палаццо. Наряд выгодно подчеркнул ее фигуру. Она приготовилась петь с группой «А’Студио».

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