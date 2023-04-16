Сказочная красота – словно лебедь: Кети Топурия в умопомрачительном платье козырнула идеальной фигурой

Кети Топурия уже много лет строит карьеру в шок-бизнесе. Она стала знаменитой, когда попала в группу «А’Студио». Много лет певица выступает на сцене. Она для многих поклонников стала иконой стиля, так как не боится экспериментировать с образами. В свои 36 лет артистка может похвастаться стройность. И это при том, что у нее двое детей: Оливия и Адам.
15 апреля Кети поделилась новым видео. Перед выступлением она покрасовалась в вечернем наряде. Певица облачилась в черное платье в пол силуэта «рыбка» с пышными белыми рукавами-мешками. Наряд подчеркнул ее идеальные изгибы фигуры. Топурия выпрямила волосы и сделала макияж с акцентом на губы.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие стали писать ей комплименты. «Как можно быть такой красивой?», «Это платье. Вы прекрасны», «Самая стильная на эстраде», «Когда кажется, что никаким платьем уже не удивить, «Вы и ваш стиль потрясающие», — стали писать подписчики.