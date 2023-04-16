Сказочная красота – словно лебедь: Кети Топурия в умопомрачительном платье козырнула идеальной фигурой

15 апреля Кети поделилась новым видео. Перед выступлением она покрасовалась в вечернем наряде. Певица облачилась в черное платье в пол силуэта «рыбка» с пышными белыми рукавами-мешками. Наряд подчеркнул ее идеальные изгибы фигуры. Топурия выпрямила волосы и сделала макияж с акцентом на губы.

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