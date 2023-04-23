«Свободно ли мое сердце?»: Евгения Медведева честно ответила на вопрос о личной жизни

Спортсменка Евгения Медведева рассказала, свободно ли ее сердце.

Телеведущая Ляйсан Утяшева поинтересовалась у Евгении Медведевой, есть ли у той роман.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года отметила, что не станет до конца раскрывать свой секрет.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».