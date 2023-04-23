«Свободно ли мое сердце?»: Евгения Медведева честно ответила на вопрос о личной жизни

Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: соцсети 

Фигуристка поговорила с гимнасткой Ляйсан Утяшевой.

Спортсменка Евгения Медведева рассказала, свободно ли ее сердце.

Телеведущая Ляйсан Утяшева поинтересовалась у Евгении Медведевой, есть ли у той роман. 

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года отметила, что не станет до конца раскрывать свой секрет.

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«Свободно ли мое сердце? Отчасти. Слушай, в каждой женщине должна быть интрига – вот я и держу эту интригу», – заявила Медведева в эфире программы Ляйсан Утяшевой «Вкусно с Ляйсан».

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева показала, как приготовить полезный десерт из батата.

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