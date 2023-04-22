Дмитрий Маликов раскрыл секрет своего крепкого и счастливого брака с Еленой Изаксон

Дмитрий Маликов давно выступает на сцене. В свое время он покорил сердца миллионов девушек. Певец признавался, что был в отношениях с Натальей Ветлицкой. Однако женился он в итоге на Елене Изаксон. Она стала его главной поддержкой и опорой. У пары выросла дочка Стефания. А теперь они воспитываю сына Марка, которого родила суррогатная мать.
А 22 апреля Маликов появился на концерте в честь 30-летия «Авторадио», где побывал и корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Певец признался, что в этом году отметит такой же юбилей с женой. Он раскрыл секрет своего счастливого брака.
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«Мы идем друг другу на уступки. Но последнее слово за мной. И это слово: "Как скажешь, дорогая"», – пояснил Дмитрий.
Он также не стал утаивать, что следит за фигурой. После концерта артист собрался лишь попить водички, а вот уснет он голодным, так как не хочет увидеть утром на весах плюс один килограмм.