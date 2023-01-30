Яблоко от яблони: Стеша Маликова в платье с принтом «мильфлер» предстала со знаменитом папой и братом на отдыхе

Дмитрий Маликов уже давно выступает на сцене. Он стал популярным исполнителем. Почти всю жизнь рядом с ним находится жена Елена Изаксон. Она подарила ему дочку Стефанию. Наследница артиста уже стала взрослой и занимается своей бизнесом – брендом одежды. А вот супруги заботятся о сыне Марке, которого для них родила суррогатная мама.
29 января Маликова поделилась трогательным фото. Она показала, как отдыхала с отцом на Мальдивах. Девушка предстала в алом костюме с принтом «мильфлер». Она прильнула к брату, который оказался на спине у Дмитрия. Они были загорелые и счастливые. Именинник в свою очередь облакатился на пальму.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Дмитрий Маликов с детьми. Фото: соцсети
«Вот такой праздничный бутерброд получился! С днем рождения, папуля!» – написала Стеша.
Поклонники восхитились трогательным фото. Многие отметили, что дочка и сын очень похожи на своего папу. Однако некоторые подписчики расстроились, что на фото не было жены артиста.