Яблоко от яблони: Стеша Маликова в платье с принтом «мильфлер» предстала со знаменитом папой и братом на отдыхе

Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов. Фото:  Global Look Press

Певец отпраздновал свое 53-летие. Поклонники поразились тому, как он молодо выглядит.

Дмитрий Маликов уже давно выступает на сцене. Он стал популярным исполнителем. Почти всю жизнь рядом с ним находится жена Елена Изаксон. Она подарила ему дочку Стефанию. Наследница артиста уже стала взрослой и занимается своей бизнесом – брендом одежды. А вот супруги заботятся о сыне Марке, которого для них родила суррогатная мама.

29 января Маликова поделилась трогательным фото. Она показала, как отдыхала с отцом на Мальдивах. Девушка предстала в алом костюме с принтом «мильфлер». Она прильнула к брату, который оказался на спине у Дмитрия. Они были загорелые и счастливые. Именинник в свою очередь облакатился на пальму. 

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Дмитрий Маликов с детьми. Фото: соцсети

«Вот такой праздничный бутерброд получился! С днем рождения, папуля!» – написала Стеша.

Поклонники восхитились трогательным фото. Многие отметили, что дочка и сын очень похожи  на своего папу. Однако некоторые подписчики расстроились, что на фото не было жены артиста. 

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