Яблоко от яблони: Стеша Маликова в платье с принтом «мильфлер» предстала со знаменитом папой и братом на отдыхе

29 января Маликова поделилась трогательным фото. Она показала, как отдыхала с отцом на Мальдивах. Девушка предстала в алом костюме с принтом «мильфлер». Она прильнула к брату, который оказался на спине у Дмитрия. Они были загорелые и счастливые. Именинник в свою очередь облакатился на пальму.

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