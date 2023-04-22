Люся Чеботина в нюдовом платье засветила свои упругие прелести на красной дорожке: все ахнули от такого вида

На это раз Люся отправилась на празднование 30-летия «Авторадио». Она снова поразила публику своим образом. Певица предстала на красной дорожке в нюдовом платье пикантными с разрезами. Она засветила свои упругие формы. Артистка отказалась от лифчика, взбудоражив народ. Среди присутствующих был и корреспондет сайта Teleprogramma.pro.

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