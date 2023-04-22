Люся Чеботина в нюдовом платье засветила свои упругие прелести на красной дорожке: все ахнули от такого вида

Люся Чеботина стала особенно популярной за последние несколько лет. Она выпустила хит «Монако», который возглавил многие музыкальные чарты. Певица теперь регулярно появляется на светских раутах и премиях. Она в свои 25 лет может похвастаться фигурой. Зачастую звезда предстает в женственных нарядах.
На это раз Люся отправилась на празднование 30-летия «Авторадио». Она снова поразила публику своим образом. Певица предстала на красной дорожке в нюдовом платье пикантными с разрезами. Она засветила свои упругие формы. Артистка отказалась от лифчика, взбудоражив народ. Среди присутствующих был и корреспондет сайта Teleprogramma.pro.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Люся Чеботина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«У нас с Филиппом выходит 28 апреля новая песня. Ее написала я. Какой Филипп человек? Не верьте тому, что говорят, будто он капризный. Более доброго, душевного отзывчивого человека я не встречала.
Он такой кармический человек. Встречается девчонкам в самые тяжелые моменты. Возможно, эта песня поможет мне переродиться в королеву. Мечтала записать дуэт с поп-королем. И вот мечта осуществилась», – поделилась Чеботина.