«Физически не закрывался рот»: Люся Чеботина рассказала, как ей испортили улыбку некачественными винирами

Певица Люся Чеботина опубликовала в своем микроблоге кадр, на котором показала виниры в исполнении разных стоматологов.

Когда-то стоматолог Луиза Автандилян захотела сделать новую улыбку поп-звезде в обмен на рекламу. Но Чеботиной не понравилась работа. И поэтому она оставила негодный отзыв о стоматологе.

Врач жаловалась на обманщицу Чеботину. Но певица рассказала свою версию «истории с зубами».