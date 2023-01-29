«Физически не закрывался рот»: Люся Чеботина рассказала, как ей испортили улыбку некачественными винирами

Певица Люся Чеботина опубликовала в своем микроблоге кадр, на котором показала виниры в исполнении разных стоматологов.
Когда-то стоматолог Луиза Автандилян захотела сделать новую улыбку поп-звезде в обмен на рекламу. Но Чеботиной не понравилась работа. И поэтому она оставила негодный отзыв о стоматологе.
Врач жаловалась на обманщицу Чеботину. Но певица рассказала свою версию «истории с зубами».
«Подпиливала виниры, которые она мне понаставила, потому что физически не закрывался рот, и искала врача, который смог бы этот позор мне исправить, проходила разные обследования, чтобы понять, почему съехала челюсть. Обошла много врачей, и все в один голос говорили о том, что работа сделана очень плохо», – заявила Чеботина в своем микроблоге.
Люся Чеботина. Фото: соцсети
Пока Стоматолог Луиза Автандилян обвиняла певицу в хайпе на винирах, Люся Чеботина объяснила свое видение ситуации.
«Сама Луиза меня и уговорила поставить виниры, она отвечала, что я придираюсь, надо просто к ним привыкнуть. Но привыкать к такому ужасу я не считаю нужным. А теперь я еще взбалмошная дама, которая ее кинула. Хотела рекламу? Пожалуйста! Ну что? Кто хочет виниры от Луизы?», – заключила Люся.