Люся Чеботина схватилась за шаровидный бюст: оголила свои «аппетитки» на красной дорожке

Люся Чеботина

Люся Чеботина. Фото: Global Look Press

Певица на закрытой презентации шоу «Конфетка» едва прикрыла свои прелести.

Люся Чеботина за последние несколько лет стала особенно популярной. Исполнительница хита «Солнце Монако» стала постоянной гостьей на премиях и фестивалях. Она регулярно щеголяет на красных дорожках. И наряды блондинки становятся все более смелыми. 26 января она появилась на закрытой презентации шоу «Конфетка» канала ТНТ.

На мероприятии собралось много звездных гостей: от Ольги Бузовой до Любови Успенской. Для такого случая Чеботина одела миниатюрное платье на пуговицах и туфли на тесемках. Она подчеркнула не только свои стройные ноги. Певица прямо на красной дорожке схватилась на грудь. Она оголила свои шаровидные прелести. 

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Люся Чеботина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Многих гостей впечатлила не только фигура, но и образ Люси. Однако в этот вечер почти все решили козырнуть своими достоинствами, включая Бузову. 

Напомним, что шоу «Конфетка» соберет непрофессиональных музыкантов и поможет их пока еще не признанным шедеврам по-настоящему зазвучать. Среди членов жюри будут именитые артисты. А ведущими стали Гарик Мартиросян и Марина Кравец. Премьера состоится 28 января на канале ТНТ в 21 час. 

Люся Чеботина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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