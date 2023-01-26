Люся Чеботина схватилась за шаровидный бюст: оголила свои «аппетитки» на красной дорожке

На мероприятии собралось много звездных гостей: от Ольги Бузовой до Любови Успенской. Для такого случая Чеботина одела миниатюрное платье на пуговицах и туфли на тесемках. Она подчеркнула не только свои стройные ноги. Певица прямо на красной дорожке схватилась на грудь. Она оголила свои шаровидные прелести.

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