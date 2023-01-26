Люся Чеботина схватилась за шаровидный бюст: оголила свои «аппетитки» на красной дорожке

Люся Чеботина за последние несколько лет стала особенно популярной. Исполнительница хита «Солнце Монако» стала постоянной гостьей на премиях и фестивалях. Она регулярно щеголяет на красных дорожках. И наряды блондинки становятся все более смелыми. 26 января она появилась на закрытой презентации шоу «Конфетка» канала ТНТ.
На мероприятии собралось много звездных гостей: от Ольги Бузовой до Любови Успенской. Для такого случая Чеботина одела миниатюрное платье на пуговицах и туфли на тесемках. Она подчеркнула не только свои стройные ноги. Певица прямо на красной дорожке схватилась на грудь. Она оголила свои шаровидные прелести.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Люся Чеботина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Многих гостей впечатлила не только фигура, но и образ Люси. Однако в этот вечер почти все решили козырнуть своими достоинствами, включая Бузову.
Напомним, что шоу «Конфетка» соберет непрофессиональных музыкантов и поможет их пока еще не признанным шедеврам по-настоящему зазвучать. Среди членов жюри будут именитые артисты. А ведущими стали Гарик Мартиросян и Марина Кравец. Премьера состоится 28 января на канале ТНТ в 21 час.
Люся Чеботина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro