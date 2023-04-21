«Гарик меня обожал»: Светикова вспомнила, как влюбилась в Харламова

Артистка Светлана Светикова вспомнила свои отношения с шоуменом Гариком Харламовым.

К слову, знаменитости были помолвлены. Но родители Светиковой не приняли Харламова.

«Он был хорошенький! Мы снимались в каком-то кино, я играла русалку, а он брата девушки, которая теряла голос. Там мы и познакомились. Мне было 17-18 лет. Гарик сразу мне помог, потом проводил. Мы очень близко подружились», — рассказала артистка в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».

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