«Гарик меня обожал»: Светикова вспомнила, как влюбилась в Харламова

Артистка Светлана Светикова вспомнила свои отношения с шоуменом Гариком Харламовым.
К слову, знаменитости были помолвлены. Но родители Светиковой не приняли Харламова.
«Он был хорошенький! Мы снимались в каком-то кино, я играла русалку, а он брата девушки, которая теряла голос. Там мы и познакомились. Мне было 17-18 лет. Гарик сразу мне помог, потом проводил. Мы очень близко подружились», — рассказала артистка в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».
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«Мы просто общались, а потом я с семьей переехала в другой район, где Гарик жил на соседней улице. Мы продолжили общаться, я ему даже сказала: «Ты такой классный, жалко, я в тебя никогда не влюблюсь». И что-то раз — накрыло. Я влюбилась в его характер, юмор, его чувство ко мне. Гарик меня обожал», — вспомнила Светикова.
Светлана Светикова добавила, что вначале видела в бывшем муже Кристины Асмус только друга. А когда влюбилась, случилась неприятная история. Именно из-за нее родители актрисы отвергли Гарика Харламова. Однако знаменитость не раскрыла подробности того случая. А с 2010 года Светлана Светикова счастлива с фигуристом Алексеем Полищуком.