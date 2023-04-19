Диброва может заменить Гузеева или Караулова: раскрыты участники кастинга на роль ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером»

Возращение в эфир состоится 29 апреля 2023 года. Ранее уже появились слухи, что место Диброва может занять певица Юлианна Караулова. А теперь выяснились подробности кастинга на роль ведущего. Он проходит в обстановке строгой секретности — звездам, которых рассматривают в качестве кандидатов, запрещено об этом говорить.

Однако источник со съемочной площадки поведал, что там были разные кандидаты.

«Лариса Гузеева приезжала на съемки обновленного «Миллионера» ночью, после того, как закончила снимать свой «Подкаст.Лаб» для Первого канала. Гузеева может появиться в обновленном шоу не обязательно как ведущая. Ларису Андреевну зрители могут увидеть в одном из новых конкурсов проекта или в новой фирменной подсказке участникам», — поделился источник с сайтом KP.RU.

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