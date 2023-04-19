Диброва может заменить Гузеева или Караулова: раскрыты участники кастинга на роль ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером»

На Первом канале уже много лет идет телевизионная игра «Кто хочет стать миллионером?», которую вели в разное время Мария Киселева и Максим Галкин*, а последние годы ведущим был Дмитрий Дибров. Он блестяще справлялся со своей задачей. Но скоро шоу выйдет уже в обновленном формате после перерыва в один год. Стало известно, что поменяется ведущий и на его место проходит кастинг.
Возращение в эфир состоится 29 апреля 2023 года. Ранее уже появились слухи, что место Диброва может занять певица Юлианна Караулова. А теперь выяснились подробности кастинга на роль ведущего. Он проходит в обстановке строгой секретности — звездам, которых рассматривают в качестве кандидатов, запрещено об этом говорить.
Однако источник со съемочной площадки поведал, что там были разные кандидаты.
«Лариса Гузеева приезжала на съемки обновленного «Миллионера» ночью, после того, как закончила снимать свой «Подкаст.Лаб» для Первого канала. Гузеева может появиться в обновленном шоу не обязательно как ведущая. Ларису Андреевну зрители могут увидеть в одном из новых конкурсов проекта или в новой фирменной подсказке участникам», — поделился источник с сайтом KP.RU.
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Юлианна Караулова. Фото: соцсети звезды
Также отмечается, что на съемках были замечены Караулова и певица Пелагея. Рассматриваются кандидатуры телеведущего Александра Гордона и актера Леонида Ярмольника.
Кто же стал новым ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?», можно будет узнать вечером 29 апреля, включив Первый канал. Напомним, что ранее Караулова была соведущей шоу «Русский ниндзя», а ранее Юлианна была участницей «Кто хочет стать миллионером?» и выиграла главный приз в три миллиона рублей.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.