Жена Дмитрия Диброва: «Я получаю пособия от государства на детей»

— Полина, Россию нередко называют передовой страной в сфере материнства и детства. Расскажите, какими материнскими льготами вы пользуетесь, какие суммы вам выплачивают как многодетной матери?

— Я так и не воспользовалась своим материнским капиталом. Недавно мы начали подбирать школу дополнительного образования для детей, и первое, о чем меня спросили, это о материнском капитале: не хочу ли я им воспользоваться для оплаты обучения? Значит, это работает.

Что касается остальных пособий, то я их получала. Но хочу сказать: чтобы их получить, необходимо произвести множество движений и приложить массу усилий. Например, во время пандемии семьям с детьми выплачивали определенные суммы. Я получила тогда эти деньги на всех троих детей, но занималась этим моя помощница, не я сама.

— Полина, а что вы решили с материнским капиталом — будете его использовать на образование детей?

— Безусловно. Пока еще мы не решили, каким именно образом, и, наверное, это произойдет не сегодня и не завтра, но, конечно, воспользуемся, это станет хорошим подспорьем.