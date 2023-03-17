Жена Дмитрия Диброва: «Я получаю пособия от государства на детей»

Полина Диброва — модель, победительница конкурса красоты, жена популярного телеведущего Дмитрия Диброва и мама троих сыновей — 13, девяти и семи лет. Журналистам Тeleprogramma.pro она рассказала, на что собирается потратить маткапитал.
Полина Диброва с семьей. Фото: соцсети
— Полина, Россию нередко называют передовой страной в сфере материнства и детства. Расскажите, какими материнскими льготами вы пользуетесь, какие суммы вам выплачивают как многодетной матери?
— Я так и не воспользовалась своим материнским капиталом. Недавно мы начали подбирать школу дополнительного образования для детей, и первое, о чем меня спросили, это о материнском капитале: не хочу ли я им воспользоваться для оплаты обучения? Значит, это работает.
Что касается остальных пособий, то я их получала. Но хочу сказать: чтобы их получить, необходимо произвести множество движений и приложить массу усилий. Например, во время пандемии семьям с детьми выплачивали определенные суммы. Я получила тогда эти деньги на всех троих детей, но занималась этим моя помощница, не я сама.
— Полина, а что вы решили с материнским капиталом — будете его использовать на образование детей?
— Безусловно. Пока еще мы не решили, каким именно образом, и, наверное, это произойдет не сегодня и не завтра, но, конечно, воспользуемся, это станет хорошим подспорьем.
Мария Болтнева. Фото: Global Look Press
Актриса Мария Болтнева, звезда сериала «Глухарь» и мама троих сыновей-близнецов 12 лет призналась, что считает сумму «детских» пособий маленькой.
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— Мария, как вы оцениваете поддержку государства семей с детьми? Какими льготами пользуетесь как многодетная мама?
— Скажу буквально в двух словах. На троих детей я получаю от государства 6 тысяч 200 рублей в месяц. В период пандемии выплатили 30 тысяч единовременно. Маткапитал я получила в размере 375 тысяч рублей, это было десять лет назад. И все, больше ничего.