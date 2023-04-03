Новое шоу Павла Воли – с юмором о злободневных событиях

16 апреля зрителей канала ТНТ ждет сюрприз: они увидят новое авторское юмористическое шоу – «Шоу Воли». Раз в неделю, по воскресеньям, популярный шоумен и комик Павел Воля будет подводить итоги уходящей недели вместе с приглашенными гостями. Разумеется, это будет происходить в «фирменной» юмористической манере Воли, в стиле канала ТНТ.

Ожидается, что «Шоу Воли» «порвет шаблоны» - это будет аттракцион по-настоящему дерзкого юмора, приправленного абсурдными конкурсами, необычными музыкальными номерами и неудержимым весельем Павла Воли и его гостей.

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«Шоу будет еженедельным. Это будут итоги недели, в юмористическом стиле. Будут приходить как звезды, так и обычные люди, как в зрительный зал, так и гостями. Будет много неожиданных номеров. И что самое главное? Это будет «Шоу Воли», то есть это будет мое шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение. Хотелось бы сохранить интригу, чтобы зрители увидели программу в эфире без каких либо спойлеров. Но от себя хочу сказать: вам будет интересно, мы вас рассмешим, вы будете приятно удивлены. И обязательно будет то, чего вы точно не ожидаете», - рассказал Павел Воля.

Премьера нового шоу состоится уже 16 апреля на телеканале ТНТ.