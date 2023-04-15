Сказка закончилась: Валя Карнавал рассталась с Сашей Стоуном после двух лет отношений

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она снимается видео для соцсетей и выступает на сцене. Девушка стала популярной исполнителей. А на шоу «Звезды в Африке» в 2021 году встретила Сашу Стоуна. У них закрутился бурный роман. Влюбленные вместе ездили в отпуск и даже начали готовиться к свадьбе.