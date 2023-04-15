Сказка закончилась: Валя Карнавал рассталась с Сашей Стоуном после двух лет отношений

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она снимается видео для соцсетей и выступает на сцене. Девушка стала популярной исполнителей. А на шоу «Звезды в Африке» в 2021 году встретила Сашу Стоуна. У них закрутился бурный роман. Влюбленные вместе ездили в отпуск и даже начали готовиться к свадьбе.
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15 апреля Валя неожиданно поделилась кадрами, на которых плакала, сидя у окна. Этот пост сразу встревожил ее поклонников. А позже блогерша выложила черно-белое фото с женихом. Она намекнула, что они расстались и свадьба не состоится.
«2021-2023» – написала звезда.
Валя Карнавал и Саша Стоун. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что многие фанаты отказались верить, что влюбленные расстались. Они надеются, что Валя просто поссорилась с Сашей. Пока она не стала делится никакими подробностями случившегося.