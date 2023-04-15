Семейная идиллия: беременная Брутян в модном тренче появилась в храме со свекровью и детьми Прилучного

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Она стал настоящей звездой после выхода сериала «Мажор». Тогда актер был в браке с Агатой Муцениеце, но в 2020 году они неожиданно расстались. А вот в прошлом году артист сыграл пышную свадьбу с новой избранницей Зепюр Брутян. Пара теперь готовится к пополнению в семье.
В последнее время Брутян редко покидает дом. Она находится уже на последнем сроке беременности. Прилучный редко оставляет жену без присмотра, но не может отказываться от новых съемок. 15 апреля он уехал на работу, а вот Зепюр отправилась на службу в храм.
Она облачилась в трикотажное платье молочного цвета и сапожки в тон. Тренч дополнил ее образ. Актриса взяла с собой детей Павла от брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. А компанию ей составила свекровь – Любовь Юрьевна.
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Зепюр Брутян, мама и дети Павла Прилучного. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие заметили, что жена Прилучного выглядит очень стильно даже с округлившимся животиком. Другие отметили, что у актера очень приятная мама. «Как классно, что семья вместе», «Брутян выглядит слишком идеально», «Дети счастливы, бабушка рядом», — стали писать подписчики.