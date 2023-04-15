Семейная идиллия: беременная Брутян в модном тренче появилась в храме со свекровью и детьми Прилучного

В последнее время Брутян редко покидает дом. Она находится уже на последнем сроке беременности. Прилучный редко оставляет жену без присмотра, но не может отказываться от новых съемок. 15 апреля он уехал на работу, а вот Зепюр отправилась на службу в храм.

Она облачилась в трикотажное платье молочного цвета и сапожки в тон. Тренч дополнил ее образ. Актриса взяла с собой детей Павла от брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. А компанию ей составила свекровь – Любовь Юрьевна.

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