Зепюр Брутян показала, чем занимается на последних сроках беременности: без макияжа и укладки застали спящей

Зепюр Брутян уже давно строит карьеру актрисы. Многие ее знают по сериалу «В клетке». Она не скрывает, что именно на съемках этого проекта встретила Павла Прилучного. А в 2022 году они сыграли свадьбу. Звезда сериала «Мажор» стал часто выходить в свет с женой. А недавно пара объявила, что ждет ребенка.
Если еще в январе Зепюр регулярно играла в театре и появлялась на красной дорожке, то теперь она редко покидает дом. Прилучный берет ее с собой в тренажерный зал. А вот 12 апреля он заснял ее, когда актриса спала на диване в разгаре дня. Брутян была без макияж и укладки. Она нежилась в постели, а рядом с ней была любимая собака.
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«Тэффи очень нравится мой распорядок дня», — отметила звезда.
Поклонники отметили, что понимают Брутян. Она находится уже на последних сроках беременности. В скором времени актриса впервые станет мамой. Напомним, что у Прилучного есть дети от первого брака с Зепюр Брутян. У него растут сын Тимофей и дочка Мия. Он поддерживает с ними отношения и порой берет домой на выходные.