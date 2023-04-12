Зепюр Брутян показала, чем занимается на последних сроках беременности: без макияжа и укладки застали спящей

Если еще в январе Зепюр регулярно играла в театре и появлялась на красной дорожке, то теперь она редко покидает дом. Прилучный берет ее с собой в тренажерный зал. А вот 12 апреля он заснял ее, когда актриса спала на диване в разгаре дня. Брутян была без макияж и укладки. Она нежилась в постели, а рядом с ней была любимая собака.

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