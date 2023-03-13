«Наш общий день навсегда!»: Брухунова поделилась трогательным фото с подросшим сыном Петросяна в честь двойного праздника

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети звезды

Жена Евгения Петросяна отмечает день рождения в один день с сыном.

Татьяна Брухунова уже несколько лет состоит в браке с Евгением Петросяном. Она также является его помощницей. Первое время влюбленные скрывали свои отношения, но потом стали открыто говорить о чувствах и публиковать совместные фото, а в 2020 году у них родился сын Ваган. Избраннице юмориста удалось скрыть от всех беременность. 

Обычно Татьяна редко публикует семейные кадры. О наследнике она также рассказывает крайне редко. Однако 13 марта жена Петросяна отметила свой день рождения. Как оказалось, в этот же день родился и малыш Ваган. В соцсети она  выложила милое фото, на котором держит малыша на руках. Мальчик с улыбкой обнимает ее за лицо. 

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Татьяна Брухунова с сыном. Фото: соцсети звезды

«34 и 3! Наш общий день навсегда!» – написала именинница.

Поклонники поздравили Брухунову с двойным праздником. Многие отметили, что Ваган очень быстро растет и все больше похож на папу.

«Ничего себе, какой вы подарок себе на день рождения сделали!поздравляю от души», «Какие классные», «Мальчик похож на папу», «Петросян сделал чудесное фото жены и сына», — стали писать в Сети.

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