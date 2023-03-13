«Наш общий день навсегда!»: Брухунова поделилась трогательным фото с подросшим сыном Петросяна в честь двойного праздника

Обычно Татьяна редко публикует семейные кадры. О наследнике она также рассказывает крайне редко. Однако 13 марта жена Петросяна отметила свой день рождения. Как оказалось, в этот же день родился и малыш Ваган. В соцсети она выложила милое фото, на котором держит малыша на руках. Мальчик с улыбкой обнимает ее за лицо.

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