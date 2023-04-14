«Безумно рада слышать его голос!»: Костомаров из больницы поздравил Навку с днем рождения

13 апреля свой день рождения отметила известная фигуристка Татьяна Навка, ей исполнилось 48 лет. На следующий день она опубликовала в социальных сетях пост благодарности всем, кто ее поздравил.

«Мои дорогие, родные, близкие, друзья, коллеги, поклонники фигурного катания, спасибо вам всем большое за такое огромное количество теплых слов и пожеланий в мой адрес! Вы невероятные», — написала спортсменка. «Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!»

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Поклонники Навки тут же догадались, что речь идет о ее бывшем партнере в танцах на льду Романе Костомарове, за судьбой которого страна с содроганием сердца следит уже несколько месяцев. По последним данным, переживший несколько ампутаций конечностей фигурист уже может самостоятельно садиться на кровати, его внутренние органы в порядке. А звонок коллеге с теплыми поздравлениями еще раз доказывает, что он идет на поправку.