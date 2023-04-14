«Органы в порядке, температуры нет»: Роман Костомаров стал садиться без посторонней помощи

Стало известно, что фигурист Роман Костомаров смог самостоятельно сесть на кровать.
За здоровье Костомарова продолжает молиться большая армия поклонников спорта. Вся страна переживает за находящегося в больнице фигуриста.
К слову, состояние Костомарова заметно улучшается. По словам инсайдера из больницы, спортсмен смог самостоятельно сесть. Врачи работают над восстановлением мышц Романа Костомарова.
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«Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», — передает источник.
Предполагается, еще два-три месяца Роман Костомаров проведет в больнице.
Ранее стало известно, из-за чего на самом деле Роман Костомаров остается в реанимации.
По материалам ТАСС