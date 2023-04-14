«Органы в порядке, температуры нет»: Роман Костомаров стал садиться без посторонней помощи

Стало известно, что фигурист Роман Костомаров смог самостоятельно сесть на кровать.

За здоровье Костомарова продолжает молиться большая армия поклонников спорта. Вся страна переживает за находящегося в больнице фигуриста.

К слову, состояние Костомарова заметно улучшается. По словам инсайдера из больницы, спортсмен смог самостоятельно сесть. Врачи работают над восстановлением мышц Романа Костомарова.

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