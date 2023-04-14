«Органы в порядке, температуры нет»: Роман Костомаров стал садиться без посторонней помощи

Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press 

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах не льду готовится к протезированию.

Стало известно, что фигурист Роман Костомаров смог самостоятельно сесть на кровать.

За здоровье Костомарова продолжает молиться большая армия поклонников спорта. Вся страна переживает за находящегося в больнице фигуриста. 

К слову, состояние Костомарова заметно улучшается. По словам инсайдера из больницы, спортсмен смог самостоятельно сесть. Врачи работают над восстановлением мышц Романа Костомарова.

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«Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», — передает источник.

Предполагается, еще два-три месяца Роман Костомаров проведет в больнице.

Ранее стало известно, из-за чего на самом деле Роман Костомаров остается в реанимации.

По материалам ТАСС

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