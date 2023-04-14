«Воспитала тебя настоящим мужчиной»: Лера Кудрявцева поделилась совместной с сыном фотографией в его день рождения

Лера Кудрявцева поделилась свежим фото с сыном. Знаменитость поздравила старшего наследника с днем рождения.
Сыну Леры Кудрявцевой исполнилось 33 года. Кудрявцева пообещала, что не будет публиковать снимки с Жаном в своем микроблоге. Телеведущая дала слово наследнику, что оставит редкое фото у себя в архиве. Однако не выдержала и показала поклонникам свежий снимок.
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«Сынуля! С днем рождения, мой родной, любимый! Будь счастлив каждую секунду своей жизни! Заставить Жана сфотографироваться — это надо станцевать лезгинку перед ним и дать обещание, что никуда не буду выкладывать», — написала Лера Кудрявцева.
«Но сегодня твой день! Мой день! Я рада, что воспитала тебя настоящим мужчиной, спасибо Богу, что вы с Машей у меня есть! Люблю до неба и выше!» — добавила телеведущая.
Лера Кудрявцева с сыном. Фото: соцсети
Напомним, ранее Лера Кудрявцева поделилась кадрами с досуга младшей дочери.