«Воспитала тебя настоящим мужчиной»: Лера Кудрявцева поделилась совместной с сыном фотографией в его день рождения

Лера Кудрявцева поделилась свежим фото с сыном. Знаменитость поздравила старшего наследника с днем рождения.

Сыну Леры Кудрявцевой исполнилось 33 года. Кудрявцева пообещала, что не будет публиковать снимки с Жаном в своем микроблоге. Телеведущая дала слово наследнику, что оставит редкое фото у себя в архиве. Однако не выдержала и показала поклонникам свежий снимок.

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