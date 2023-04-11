Кудрявцева и Макаров засняли дочку в игровой комнате: бесстрашная непоседа даже по стенам лазает

На этот раз родители решили отвести кроху на в игровую комнату. Недавно девочка жаловалась, что у нее столько дел, что даже в куклы играть ей некогда. А теперь дочка Кудрявцевой смогла порезвится. она прыгала на резиновом пони, а потом решила попробовать заняться скалолазаньем. Мария ловко залезла под потолок, а потом бесстрашно спрыгнула в мягкие кубики.

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