Кудрявцева и Макаров засняли дочку в игровой комнате: бесстрашная непоседа даже по стенам лазает

Лера Кудрявцева уже давно стала успешной телеведущей. Она регулярно появляется она съемках передач. Стилисты подбирают для нее яркие образы. Порой 51-летняя блондинка также ходит на вечеринки. Но обычно свободное время она посвящает семье. Вместе с мужем Игорем Макаровым звезда растит дочку Марию.
На этот раз родители решили отвести кроху на в игровую комнату. Недавно девочка жаловалась, что у нее столько дел, что даже в куклы играть ей некогда. А теперь дочка Кудрявцевой смогла порезвится. она прыгала на резиновом пони, а потом решила попробовать заняться скалолазаньем. Мария ловко залезла под потолок, а потом бесстрашно спрыгнула в мягкие кубики.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были очарованы непоседой. Многие отметили, что в четыре года она она очень талантливая и спортивно-подкованная. «Ну прелестный ребенок», «Классно, когда ничего не боится», «Фонтан энергии», «Очень хороша, феечка», «Маша так ловко взбирается, ей можно идти в спорт смело», — стали писать в Сети.