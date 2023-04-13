«Все бурлит!»: 46-летний Николай Басков приоткрыл тайну своей личной жизни

Николай Басков уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Он стал одним из самых известных артистов в стране. При этом певец крайне редко говорит о личной жизни. После не состоявшейся свадьбы с Викторией Лопыревой он предпочитает умалчивать о сердечных делах. Однако 13 апреля популярный исполнитель появился на концерте «NОВЫЙ МУЗON».
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз Басков облачился в черные брюки и пиджак с золотым узором. Она сделал стильную укладку, а на его лице не было ни одной морщинки. Певец поразил журналистов своим помолодевшим видом. Среди гостей отметился и корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
Артист признался, что операций ему хватило. Как известно, зимой он находился в больнице. Однако теперь Николай полон сил. Он дала приоткрыл тайну о личной жизни, когда его спросили о даме сердца.
«У меня всегда все бурлит! И романтика в моей жизни всегда, так как я просто романтичный человек», – признался Басков.