«Все бурлит!»: 46-летний Николай Басков приоткрыл тайну своей личной жизни

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На этот раз Басков облачился в черные брюки и пиджак с золотым узором. Она сделал стильную укладку, а на его лице не было ни одной морщинки. Певец поразил журналистов своим помолодевшим видом. Среди гостей отметился и корреспондент сайта Teleprogramma.pro.

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