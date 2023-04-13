Кети Топурия запечатлелась со своим подросшим сыном на прогулке: в одинаковых нарядах с крохой

Кети Топурия много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала популярной исполнительницей и не перестает давать концерты. При этом солистка группы «А’Студио» также для многих стала иконой стиля. В свои 36 лет она не перестает следить за фигурой. При этом артистка успела стать мамой двоих детей. Звезда растит дочку Оливию от первого брака и сына Адама, рожденного от Льва Деньгова.
На этот раз Топурия поделилась редкими кадрами. Она вышла на прогулку с подросшим наследником. Певица облачилась в толстовку и серую стеганую жилетку. Она решила обнять малыша, который был одет в точно такой же наряд. Кети его зацеловала.
«Я тебя сейчас съем, знаешь? Ам-ам-ам!» — сказала артистка.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие назвали Топурию идеальной мамой. Также ее весенний family look умилили пользователей Сети. «Ну что за сладость», «Малыш быстро растет», «Самая стильная», «Классный такой, все бы зацеловали», — стали писать пользователи Сети.