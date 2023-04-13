Кети Топурия запечатлелась со своим подросшим сыном на прогулке: в одинаковых нарядах с крохой

На этот раз Топурия поделилась редкими кадрами. Она вышла на прогулку с подросшим наследником. Певица облачилась в толстовку и серую стеганую жилетку. Она решила обнять малыша, который был одет в точно такой же наряд. Кети его зацеловала.

«Я тебя сейчас съем, знаешь? Ам-ам-ам!» — сказала артистка.

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