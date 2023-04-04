Умеет одеваться со вкусом: Кети Топурия в самых модных брюках весны сразила точеной фигурой

На этот раз Топурия дала концерт в Москве. Она отметилась на публике в трендовом аутфите. Певица облачилась в кожаный топ-хомут и брюки палаццо, которые успели стать хитом весны. Она скрыла изъяны фигуры, визуально удлинив ноги. Кети предпочла подчеркнуть свою талию. Она получила сотни комплиментов.

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