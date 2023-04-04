Умеет одеваться со вкусом: Кети Топурия в самых модных брюках весны сразила точеной фигурой

Кети Топурия уже давно стала популярной исполнительницей. Она выступает с группой «А’Студио» больше 15 лет. Многие поклонники восхищаются не только ее вокалом, но и чувством стиля. Певица зачастую демонстрирует элегантные вечерние платья и яркие костюмы. После вторых родов звезда быстро вернулась в форму.
На этот раз Топурия дала концерт в Москве. Она отметилась на публике в трендовом аутфите. Певица облачилась в кожаный топ-хомут и брюки палаццо, которые успели стать хитом весны. Она скрыла изъяны фигуры, визуально удлинив ноги. Кети предпочла подчеркнуть свою талию. Она получила сотни комплиментов.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
«Какая же вы эффектная», «Самая стильная и красивая», «Фигура бесподобная», «Где найти такие брюки? Вам очень идет», «Королева», «Выглядит всегда бесподобно», «Взгляд заворожила», «Бесподобная леди», «Ну что за куколка», — стали писать подписчики.