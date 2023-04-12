«До последней секунды боялась, что это розыгрыш»: Пересильд ответила тем, кто не верит в ее полет в космос

Снимавшаяся в космосе актриса Юлия Пересильд дала большое интервью ко Дню космонавтики. В нем 38-летняя кинозвезда отметила, что огромное количество людей не поверило в то, что фильм «Вызов» действительно снимался на орбите. Мол, скептики убеждены, что картина полностью создавалась на «Мосфильме», а весь космос в ней нарисованный.

«Но эти люди столь же твердо убеждены, что Земля плоская, поэтому и не пытаюсь им что-либо объяснять или доказывать. Пусть живут в плену заблуждений и иллюзий! — поделилась актриса с журналистами ТАСС. — С другой стороны, могу понять и даже принять чужой скепсис и сомнения. Если бы все произошло не со мной, тоже не поверила бы в реальность съемок художественной картины в космосе.

До последней секунды боялась лишь одного: уже на Байконуре подойду к ракете, и тут из-за угла выскочит кто-нибудь с телекамерой и закричит: «Стоп! Это была программа «Розыгрыш». Снято!» Реально опасалась! Ведь столько всего было пройдено... И я сейчас говорю не о физических нагрузках или кажущейся многим страшной центрифуге. Внутри пришлось пережить очень многое. Если бы что-нибудь случилось, и мы вдруг не полетели, облом получился бы предельно жестокий».