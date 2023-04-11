Клим Шипенко о съемках «Вызова»: «Юля Пересильд лет на 10 точно помолодела!»

Драма «Вызов» - первый в истории фильм, снятый в космосе. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд стали первопроходцами, решившись на головокружительную авантюру – съемки на борту МКС.

Клим Шипенко признался Тeleprogramma.pro, что одной из главных проблем при подготовке стал его высокий рост. А еще режиссер рассказал о том, что произвело на него самое сильное впечатление в космосе, и почему все дни на МКС он не прикасался к бритве.

- Клим, все с нетерпением ждут выхода вашего нового фильма «Вызов». Расскажите, как вы готовились к полету? Какие тренировки были самыми трудными – центрифуга, барокамера, что-то еще?

- Мы готовились очень тщательно. Об этом подробно рассказывается в сериале на Первом канале и расскажет фильм о фильме в онлайн-кинотеатре START. Самое сложное – тренажер «Союза», в котором мы тренировались в скафандрах. Потом буквально выползали оттуда…

Надо было сидеть там часов по 5. Из-за моего большого роста - а, как выяснилось, я самый высокий, кто летал на кораблях «Союз», мне было неудобно и тяжело сидеть так долго в тренажере.

Центрифуга, барокамера не показались чем-то сложным, вполне выполнимые подготовки. Вестибулярный стул – это когда тебя крутят на стуле, и ты с закрытыми глазами еще вращаешь головой – тоже показался вполне проходимым.

Удовольствием это, конечно, не назовешь. Сначала было непривычно, потом мы могли на этом стуле (обычная норма 10 минут) и по 15 минут вращаться, и я, и Юля. Самым сложным этапом была подготовка к съемкам: раньше никогда кино в космосе не снималось, приходилось учитывать множество неизвестных факторов.

