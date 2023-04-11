Клим Шипенко о съемках «Вызова»: «Юля Пересильд лет на 10 точно помолодела!»

Драма «Вызов» - первый в истории фильм, снятый в космосе. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд стали первопроходцами, решившись на головокружительную авантюру – съемки на борту МКС.
Клим Шипенко признался Тeleprogramma.pro, что одной из главных проблем при подготовке стал его высокий рост. А еще режиссер рассказал о том, что произвело на него самое сильное впечатление в космосе, и почему все дни на МКС он не прикасался к бритве.
- Клим, все с нетерпением ждут выхода вашего нового фильма «Вызов». Расскажите, как вы готовились к полету? Какие тренировки были самыми трудными – центрифуга, барокамера, что-то еще?
- Мы готовились очень тщательно. Об этом подробно рассказывается в сериале на Первом канале и расскажет фильм о фильме в онлайн-кинотеатре START. Самое сложное – тренажер «Союза», в котором мы тренировались в скафандрах. Потом буквально выползали оттуда…
Надо было сидеть там часов по 5. Из-за моего большого роста - а, как выяснилось, я самый высокий, кто летал на кораблях «Союз», мне было неудобно и тяжело сидеть так долго в тренажере.
Центрифуга, барокамера не показались чем-то сложным, вполне выполнимые подготовки. Вестибулярный стул – это когда тебя крутят на стуле, и ты с закрытыми глазами еще вращаешь головой – тоже показался вполне проходимым.
Удовольствием это, конечно, не назовешь. Сначала было непривычно, потом мы могли на этом стуле (обычная норма 10 минут) и по 15 минут вращаться, и я, и Юля. Самым сложным этапом была подготовка к съемкам: раньше никогда кино в космосе не снималось, приходилось учитывать множество неизвестных факторов.
Клим Шипенко во время подготовки к полету. Фото: личный архив
- Какие именно обязанности пришлось выполнять в космосе?
- Мы выполняли определенные функции на взлете и посадке, но их было не очень много. Раза три или четыре мы должны были переключать что-то, включать, помогать Антону, а на спуске – Олегу. Мы это делали под их чутким руководством, по инструкции. Вот, собственно, и все. В космосе мы работали над съемками фильма.
«Невесомость – это полеты во сне и наяву»
- Как вам понравилось состояние невесомости? С чем его можно сравнить?
- Невесомость похожа на сон, в котором ты летаешь. Невесомость – это полеты во сне и наяву.
Клим Шипенко и Юлия Пересильд. Фото: личный архив
- Трудно ли было справляться с действиями, которые на Земле просты и будничны, а на МКС превращаются в экстрим – например, как вы там умывались, как ели и пили? Кажется, за те 12 дней вы ни разу не брились?
- На МКС есть свои особенности. Это, конечно же, туалет, мытье, еда, хотя на фоне первых двух еда не кажется такой большой трудностью. За 12 дней я не брился ни разу. Не потому, что нельзя - можно. Просто все эти процедуры там занимают гораздо больше времени, которое не хотелось тратить.
Надеюсь, что не слишком сильно зарос за эти дни. Мытье выглядело как обтирание мокрыми полотенцами. Ты берешь воду, выдавливаешь ее на волосы, она там и остается - никуда не улетает. Потом выдавливаешь шампунь, моешь, а потом снова обтираешься мокрыми полотенцами.
- Что помогало расслабиться в космосе, поднимало настроение?
- Сам космос! Состояние невесомости оказывает очень расслабляющее действие. На тебя не действует земное притяжение, ты находишься в полете. А еще помогал расслабиться вид из окна - поднимал настроение. Удовлетворение от того, что выполнена вся работа, запланированная на день, тоже поднимало настроение. Ложились спать с чувством выполненного долга.
- По традиции, перед съемками нового фильма разбивают тарелку. Наверное, в космосе от этого пришлось отказаться?
- По кинотрадиции бьют тарелки, правильно. Но в космосе тарелок нет, так что бить было нечего. Нет, конечно, мы могли что-нибудь там разбить, но решили от этого отказаться. На Земле это сделали.
С космонавтами сложилось настоящее братство
Перед полетом. Фото: личный архив
- Какие отношения у вас и Юлии Пересильд сложились с летчиком-космонавтом Антоном Шкаплеровым?
- Очень дружеские! Мы с Антоном и Юлей - команда, экипаж, люди, которые прошли через многое вместе, поддерживая друг друга и помогая друг другу. Не знаю, чем мы так уж помогли Антону, но Антон помог нам с Юлей очень серьезно. Без него ничего бы не получилось, поэтому мы очень благодарны Антону Шкаплерову.
Олег Новицкий был нашим командиром на посадке, и он исполнил в нашем фильме одну из ролей. И с Петром Дубровым, да и со всеми космонавтами, с которыми мы делали этот проект, у нас сложилось настоящее братство. После этого опыта я уверен: эта близость останется на всю жизнь.
«Женщины в космосе – это красиво!»
- Как вы думаете, почему до сих пор так мало российских женщин побывало в космосе? При том, что существует женский отряд космонавтов – кандидатуры есть. Мужчины не хотят конкуренции, не пускают?
- В космосе действительно почему-то очень мало женщин. Российских, по-моему, всего 6. Юля была пятая, сейчас Аня Кикина, видимо, шестая. Вот и Королев сказал фразу, она и у нас в фильме звучит, что космос – не для женщин.
Я так не думаю. Что там такого не для женщин - я не понял. Женщины в космосе красиво выглядят. Вот Юля, например, лет на 10 точно помолодела! Так что мужчинам должны нравиться женщины в космосе. Надо у Антона или Олега, у ребят-космонавтов спросить, почему их так мало. Хороший вопрос.
«Летать вокруг станции с камерой в руке»
Клим Шипенко на рабочем месте. Фото: личный архив
- Не планируете снять новый фильм – с актером или актрисой в открытом космосе? Как сообщают СМИ, американцы уже начали делать такой проект – с Томом Крузом…
- У меня таких планов пока нет. Не думаю, что это получится у кого-то в ближайшее время. Что такое - снять фильм в открытом космосе? Один космонавт должен выйти за пределы корабля, поставить камеру, потом надо выйти актеру в скафандре... Ну, то есть снять «для галочки», наверное, можно, но какой смысл?
Если бы была возможность, как в фильме «Гравитация», получить вот этот космический рюкзак, и летать вокруг станции с камерой в руке, вокруг других космонавтов, которые привязаны…
Тогда можно что-то интересное сделать. Но пока такого нет, все съемки в открытом космосе будут мало кинематографичны, вот и все. Американцы заявили о старте такого проекта – ну, посмотрим. Надо продвигать кинематограф и в открытый космос, и в дальний космос, и на Луну, почему бы и нет.
«Сергей Королев – самый крутой первопроходец!»
Юлия Пересильд и Клим Шипенко. Фото: личный архив
- С кем из наших легендарных космонавтов и тех людей, которые создавали космическую отрасль, вам хотелось бы пообщаться лично, в неформальной обстановке? Ну, наверное, интереснее всего были бы Юрий Гагарин и Сергей Королев, а еще?
- Мне повезло познакомиться и немного пообщаться с Алексеем Леоновым. И с Владимиром Джанибековым, и с Виктором Савиных провели много времени. Виктор Савиных даже приехал в центр подготовки космонавтов – провожать нас на Байконур, что было очень приятно и ценно. Конечно, безумно интересно было бы пообщаться с Сергеем Королевым. Он - самый крутой человек в мировой космической индустрии, первопроходец.
- Какие самые лучшие фильмы, на ваш взгляд, созданы о Космосе?
- Лучшие – «Космическая одиссея 2001», «Аполлон 13», «Гравитация», «Интерстеллар». Из наших – «Укрощение огня», «Солярис». Еще «Москва-Кассиопея» – в детстве я мечтал о космосе, и это был мой любимый фильм.
- Назовите актеров, с кем вы еще не работали, но хотели бы их снять.
- В мире очень много актеров, с которыми хотелось бы поработать: например, Евгений Миронов, Константин Хабенский.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А как насчет инопланетян?..
- В последнее время то и дело появляются сообщения о якобы появляющихся над Землей неопознанных летательных аппаратах, многие уверены, что это – пришельцы. Вы верите в то, что нас посещают инопланетяне?
- Современные телескопы настолько мощны, что с их помощью можно увидеть даже мелкие частицы космического мусора – размером в несколько сантиметров. Если бы инопланетяне прилетали, то о них бы точно знали бы!