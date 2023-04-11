Еще и в платочке: как 49-летняя Наташа Королева выглядит без макияжа

Певица отметила Вербное воскресение. Она запечатлелась в трениках и пуховике. Наташа отказалась от макияжа. На ее голове был цветной платок. По всей видимости, артистка побывала на службе в храме.

Многие подписчики признались, что не сразу узнали Королеву. Они отметили, что без макияжа еще более свежо. Другие заметили, что у артистки нет ни одной морщинки. «Какая милая», «Вообще нет морщин», «Какая классная, стильной бабушкой будет», «Ну не скажешь, что уже почти 50», — стали писать в Сети.