Еще и в платочке: как 49-летняя Наташа Королева выглядит без макияжа

Наташа Королева уже давно стала успешной певицей. Не так давно она дала концерт в Кремле. Артистка исполнила свои хиты, а также блистала в ярких нарядах. Уже скоро она отметит свое 50-летие. К слову, Королева держит себя в форме и не перестает восхищать поклонников. А 9 апреля звезда встретилась с подругой Идой Достман.
Певица отметила Вербное воскресение. Она запечатлелась в трениках и пуховике. Наташа отказалась от макияжа. На ее голове был цветной платок. По всей видимости, артистка побывала на службе в храме.
Многие подписчики признались, что не сразу узнали Королеву. Они отметили, что без макияжа еще более свежо. Другие заметили, что у артистки нет ни одной морщинки. «Какая милая», «Вообще нет морщин», «Какая классная, стильной бабушкой будет», «Ну не скажешь, что уже почти 50», — стали писать в Сети.
Наташа Королева и Ида Достман. Фото: соцсети звезды