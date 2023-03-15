Наташа Королева в мини-платье сразила своими формами в Кремле

Наташа Королева большую часть жизни выступает на сцене. Она продолжает быть востребованной артисткой. Недавно она снова развеяла слухи о разводе с Сергеем Глушко. Также певица во всем поддерживает сына Архипа. Многие не могут поверить, что в мае звезда отметит 50-летие. Она выглядит гораздо моложе своих лет.
На днях Наташа дала концерт в Кремлевском дворце. Она сменила десятки нарядов. Певица исполнила свои хиты, включая композиции, которые написал ее экс-муж Игорь Николаев. Многих артистка впечатлила нарядами, которые сшили именитые дизайнеры.
Одним из самых броских стало черное мини-платье с декором. Наряд подчеркнул ее женственные формы. Одна из звездочек сверкала между ног Королевой.
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Наташа Королева. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами артистку. Многие заявили, что Наталья только похорошела за последние 30 лет.
«Сногсшибательные наряды», «Фигура превосходная», «Платье со звездочками прям покорило», «Вы пышите энергией», «Вы неотразимы! Так держать! Назло завистникам», «Смелая», — стали писать подписчики.