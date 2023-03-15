Наташа Королева в мини-платье сразила своими формами в Кремле

На днях Наташа дала концерт в Кремлевском дворце. Она сменила десятки нарядов. Певица исполнила свои хиты, включая композиции, которые написал ее экс-муж Игорь Николаев. Многих артистка впечатлила нарядами, которые сшили именитые дизайнеры.

Одним из самых броских стало черное мини-платье с декором. Наряд подчеркнул ее женственные формы. Одна из звездочек сверкала между ног Королевой.

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